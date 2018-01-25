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Published by lebarmy10 on جمعة, 01/26/2018 - 12:02
توفيت السيدة ياسمين الأشقر والدة زوجة العقيد الركن الاداري وليد ابو شعر من اركان الجيش للتجهيز.
توفيت السيدة ياسمين الأشقر والدة زوجة العقيد الركن الاداري وليد ابو شعر من اركان الجيش للتجهيز.
يقام المأتم بتاريخ 27 / 1 / 2018 الساعة 14.00 في كنيسة مار شربل – أدونيس – ذوق مصبح.
تقبل التعازي بتاريخ 26 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة السيدة – سن الفيل وبتاريخ 27 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية 18.00 وبتاريخ 28 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار شربل – أدونيس – ذوق مصبح.
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Date:
الخميس, يناير 25, 2018