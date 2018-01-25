توفيت السيدة ياسمين الأشقر والدة زوجة العقيد الركن الاداري وليد ابو شعر من اركان الجيش للتجهيز.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 1 / 2018 الساعة 14.00 في كنيسة مار شربل – أدونيس – ذوق مصبح.

تقبل التعازي بتاريخ 26 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة السيدة – سن الفيل وبتاريخ 27 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية 18.00 وبتاريخ 28 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار شربل – أدونيس – ذوق مصبح.