توفيت الحاجة فاطمة خليل نصرالله والدة زوجة العقيد الركن البحري زياد علام من منطقة بيروت مفصول الى جهاز امن المطار.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 2 /2023 الساعة 15.00 في جبانة بلدة حولا – مرجعيون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 18 و19/ 2 /2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في منزل زوجها المرحوم علي مصطفى الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعقيد الركن البحري زياد علام على رقم الهاتف: 357608 /71.