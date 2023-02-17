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Published by lebarmy2 on جمعة, 02/17/2023 - 19:26
توفيت الحاجة فاطمة خليل نصرالله والدة زوجة العقيد الركن البحري زياد علام من منطقة بيروت مفصول الى جهاز امن المطار.
توفيت الحاجة فاطمة خليل نصرالله والدة زوجة العقيد الركن البحري زياد علام من منطقة بيروت مفصول الى جهاز امن المطار.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 2 /2023 الساعة 15.00 في جبانة بلدة حولا – مرجعيون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 18 و19/ 2 /2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في منزل زوجها المرحوم علي مصطفى الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعقيد الركن البحري زياد علام على رقم الهاتف: 357608 /71.
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Date:
الجمعة, فبراير 17, 2023