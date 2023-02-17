Published by lebarmy2 on جمعة, 02/17/2023 - 19:26

توفيت الحاجة فاطمة خليل نصرالله والدة زوجة العقيد الركن البحري زياد علام من منطقة بيروت مفصول الى جهاز امن المطار.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 2 /2023 الساعة 15.00 في جبانة بلدة حولا – مرجعيون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 18 و19/ 2 /2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في منزل زوجها المرحوم علي مصطفى الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعقيد الركن البحري زياد علام على رقم الهاتف: 357608 /71.

 

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Date: 
الجمعة, فبراير 17, 2023