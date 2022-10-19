توفيت السيدة حسيبة يوسف يونس والدة زوجة العقيد الركن انطوان الفتى من منطقة بيروت - فرع المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 10 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة السيدة – القرية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 21 / 10 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة النجاة – الحدث.