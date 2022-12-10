توفيت الحاجة فاطمه الحاج حسين العيتاوي والدة زوجة العقيد الركن خالد العزير قائد لواء المشاة العاشر.

يقام المأتم بتاريخ 12 / 10 / 2022 الساعة 14.00 في جبانة روضة الرادوف-الضاحيه-بيروت.

تقبل التعازي بتاريخ 12 / 10 / 2022 قبل الدفن وبعده في منزل ذوي الفقيدة الكائن في الضاحيه الجنوبية-الرويس-شارع الحمرا-حي العيتاوي، وبتاريخ 15 / 10 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 16.00 في مجمّع المجتبى-الحدث، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: خلوي: 336864 / 03.