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Published by lebarmy16 on أربعاء, 10/12/2022 - 06:38
توفيت الحاجة فاطمه الحاج حسين العيتاوي والدة زوجة العقيد الركن خالد العزير قائد لواء المشاة العاشر.
توفيت الحاجة فاطمه الحاج حسين العيتاوي والدة زوجة العقيد الركن خالد العزير قائد لواء المشاة العاشر.
يقام المأتم بتاريخ 12 / 10 / 2022 الساعة 14.00 في جبانة روضة الرادوف-الضاحيه-بيروت.
تقبل التعازي بتاريخ 12 / 10 / 2022 قبل الدفن وبعده في منزل ذوي الفقيدة الكائن في الضاحيه الجنوبية-الرويس-شارع الحمرا-حي العيتاوي، وبتاريخ 15 / 10 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 16.00 في مجمّع المجتبى-الحدث، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: خلوي: 336864 / 03.
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Date:
الثلاثاء, أكتوبر 11, 2022