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Published by lebarmy16 on أربعاء, 10/19/2022 - 23:20
توفيت السيدة وفاء يقطين والدة زوجة العقيد الركن ربيع الزمار من اركان الجيش للعديد.
توفيت السيدة وفاء يقطين والدة زوجة العقيد الركن ربيع الزمار من اركان الجيش للعديد.
يقام المأتم بتاريخ 20 / 10 / 2022 الساعة 10.30 في جبانة بلدة سعدنايل – زحله.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل زوجها الكائن في بلدة سعدنايل – زحله، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: خلوي: 268521 / 03.
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Date:
الأربعاء, أكتوبر 19, 2022