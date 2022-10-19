توفيت السيدة وفاء يقطين والدة زوجة العقيد الركن ربيع الزمار من اركان الجيش للعديد.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 10 / 2022 الساعة 10.30 في جبانة بلدة سعدنايل – زحله.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل زوجها الكائن في بلدة سعدنايل – زحله، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: خلوي: 268521 / 03.