Published by lebarmy16 on أربعاء, 10/19/2022 - 23:20

توفيت السيدة وفاء يقطين والدة زوجة العقيد الركن ربيع الزمار من اركان الجيش للعديد.
يقام المأتم بتاريخ 20 / 10 / 2022 الساعة 10.30 في جبانة بلدة سعدنايل – زحله.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل زوجها الكائن في بلدة سعدنايل – زحله، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: خلوي: 268521 / 03.

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Date: 
الأربعاء, أكتوبر 19, 2022