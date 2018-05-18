توفيت السيدة انطوانيت بشارة والدة زوجة كل من العميد الركن المتقاعد الياس حبيب من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والعقيد الركن رياض صراف والعقيد انطوان السيوفي كلاهما من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 5 / 2018 الساعة 18,00 في كنيسة مار الياس - الشيخ طابا - عكار.

تقبل التعازي بتاريخي 18و 19 / 5 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 ومن الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.