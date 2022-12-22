توفيت الحاجة منيرة عثمان والدة زوجة العقيد الركن عبد الحليم عثمان من مديرية المخابرات ووالدة العقيد عثمان عثمان من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 12 / 2022 الساعة 14.30 في بلدة الزعرورية.

تقبل التعازي قبل الدفن في منزل زوجها الحاج سليم الكائن في البلدة المذكورة، وبتاريخي 23 و 24 / 12 / 2022 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في خلية مسجد البلدة المذكورة، وبتاريخ 27 / 12 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.30 ولغاية الساعة 18.00 في مسجد الخاشقجي – الطيونة – بيروت أو عبر الإتصال بالعقيد الركن عبد الحليم عثمان على رقم الهاتف : 980432 / 03 أو بالعقيد عثمان عثمان على رقم الهاتف : 244459 / 70 .