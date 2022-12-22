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Published by lebarmy16 on خميس, 12/22/2022 - 14:57
توفيت الحاجة منيرة عثمان والدة زوجة العقيد الركن عبد الحليم عثمان من مديرية المخابرات ووالدة العقيد عثمان عثمان من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
توفيت الحاجة منيرة عثمان والدة زوجة العقيد الركن عبد الحليم عثمان من مديرية المخابرات ووالدة العقيد عثمان عثمان من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 12 / 2022 الساعة 14.30 في بلدة الزعرورية.
تقبل التعازي قبل الدفن في منزل زوجها الحاج سليم الكائن في البلدة المذكورة، وبتاريخي 23 و 24 / 12 / 2022 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في خلية مسجد البلدة المذكورة، وبتاريخ 27 / 12 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.30 ولغاية الساعة 18.00 في مسجد الخاشقجي – الطيونة – بيروت أو عبر الإتصال بالعقيد الركن عبد الحليم عثمان على رقم الهاتف : 980432 / 03 أو بالعقيد عثمان عثمان على رقم الهاتف : 244459 / 70 .
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Date:
الخميس, ديسمبر 22, 2022