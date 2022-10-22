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Published by lebarmy4 on سبت, 10/22/2022 - 16:03
توفيت السيدة نظمية عبد الرزاق والدة زوجة العقيد الركن فاروق البعلبكي من اركان الجيش للعمليات.
توفيت السيدة نظمية عبد الرزاق والدة زوجة العقيد الركن فاروق البعلبكي من اركان الجيش للعمليات.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 10 / 2022 الساعة 16.30 في بلدة المنارة – البقاع الغربي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولغاية الساعة 20.00 في قاعة دار طيبة، وبتاريخ 23 و 24 / 10 / 2022 ابتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 20.00 في القاعة المذكورة، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: خلوي: 910961 / 03.
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Date:
السبت, أكتوبر 22, 2022