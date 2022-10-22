توفيت السيدة نظمية عبد الرزاق والدة زوجة العقيد الركن فاروق البعلبكي من اركان الجيش للعمليات.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 10 / 2022 الساعة 16.30 في بلدة المنارة – البقاع الغربي.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولغاية الساعة 20.00 في قاعة دار طيبة، وبتاريخ 23 و 24 / 10 / 2022 ابتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 20.00 في القاعة المذكورة، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: خلوي: 910961 / 03.