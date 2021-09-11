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Published by lebarmy13 on ثلاثاء, 11/09/2021 - 16:09
توفيت السيدة أنطوانيت كيروز والدة زوجة العقيد الركن مارون القزي من لواء المشاة الثاني عشر.
يقام المأتم بتاريخ 9 / 11 / 2021 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة الوردية – قهمز.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 في صالون الرعية – قهمز، وبتاريخ 10 /11 / 2021 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالة كنيسة سيدة النجاة – العقيبة ، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف : 593002 / 70.
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Date:
الثلاثاء, نوفمبر 9, 2021