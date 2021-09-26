- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy5 on أحد, 09/26/2021 - 12:38
توفيت الشيخة نهيلة سرايا والدة زوجة العقيد الركن نبيل سرايا من فوج الحدود البرية الثالث.
توفيت الشيخة نهيلة سرايا والدة زوجة العقيد الركن نبيل سرايا من فوج الحدود البرية الثالث.
يقام المأتم بتاريخ 26 /9 /2021 الساعة 10,00 في بلدة كفرقوق – قضاء راشيا.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 27 و28 /9 /2021 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في موقف البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 426560 /03.
Ar
Date:
الأحد, سبتمبر 26, 2021