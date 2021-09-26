توفيت الشيخة نهيلة سرايا والدة زوجة العقيد الركن نبيل سرايا من فوج الحدود البرية الثالث.

يقام المأتم بتاريخ 26 /9 /2021 الساعة 10,00 في بلدة كفرقوق – قضاء راشيا.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 27 و28 /9 /2021 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في موقف البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 426560 /03.