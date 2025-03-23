توفيت السيدة فيوليت الشماس والدة زوجة العقيد المتقاعد نسيب رضوان (۸۳۰٥٧٥) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٣ الساعة ۱۳:۰۰ في كنيسة نياح السيدة الأرثوذكسية للروم الأرثوذكس، رأس بيروت شارع المكحول.

تُقبل التعازي بعد الدفن، وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٤ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعقيد المتقاعد نسيب رضوان على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٨٦٤٣٦٣.