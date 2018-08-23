توفيت الحاجة حكمت حسنة عاصي والدة زوجة العقيد حسن محفوظ من لواء المشاة الأول.

يقام المأتم بتاريخ 23 / 8 / 2018 الساعة 17,00 في بلدة الدوير – قرب الحسينية القديمة - النبطية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 24 و 25 و 26 / 8 / 2018 للرجال في منزل صهرها مصطفى الحريري الكائن في محلة البرامية – صيدا إبتداءً من صلاة العصر ولغاية صلاة العشاء وللنساء في منزل الفقيدة الكائن في محلة القناية – صيدا.