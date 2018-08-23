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Published by lebarmy12 on خميس, 08/23/2018 - 16:47
توفيت الحاجة حكمت حسنة عاصي والدة زوجة العقيد حسن محفوظ من لواء المشاة الأول.
توفيت الحاجة حكمت حسنة عاصي والدة زوجة العقيد حسن محفوظ من لواء المشاة الأول.
يقام المأتم بتاريخ 23 / 8 / 2018 الساعة 17,00 في بلدة الدوير – قرب الحسينية القديمة - النبطية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 24 و 25 و 26 / 8 / 2018 للرجال في منزل صهرها مصطفى الحريري الكائن في محلة البرامية – صيدا إبتداءً من صلاة العصر ولغاية صلاة العشاء وللنساء في منزل الفقيدة الكائن في محلة القناية – صيدا.
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Date:
الخميس, أغسطس 23, 2018