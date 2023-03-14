توفيت السيدة تريز مخائيل خطار والدة زوجة العقيد سليمان لحود من لواء المشاة السادس.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 3 /2023 الساعة 15.30 في كنيسة مار يوحنا المعمدان – حارة الجديدة – مجدليا وتوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 303138 /03.