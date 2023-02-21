توفيت السيدة سميرة موسى بري والدة زوجة العقيد محمد المصري من فرع مخابرات منطقة جبل لبنان.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 2 / 2023 الساعة 13.00 في جبانة بعلبك مسجد الإمام علي.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 23 و 24 / 2 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 في حسينية آل عواضة – بعلبك – حي شميس، وبتاريخ 27 / 2 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص العلمي – بيروت - قرب مبنى أمن الدولة.