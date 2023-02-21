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Published by lebarmy16 on ثلاثاء, 02/21/2023 - 22:00
توفيت السيدة سميرة موسى بري والدة زوجة العقيد محمد المصري من فرع مخابرات منطقة جبل لبنان.
توفيت السيدة سميرة موسى بري والدة زوجة العقيد محمد المصري من فرع مخابرات منطقة جبل لبنان.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 2 / 2023 الساعة 13.00 في جبانة بعلبك مسجد الإمام علي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 23 و 24 / 2 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 في حسينية آل عواضة – بعلبك – حي شميس، وبتاريخ 27 / 2 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص العلمي – بيروت - قرب مبنى أمن الدولة.
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Date:
الثلاثاء, فبراير 21, 2023