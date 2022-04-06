توفيت الحاجة زهرة الخطيب والدة زوجة العقيد محمد فصاعي من المركز العالي للرياضة العسكرية.

يقام المأتم بتاريخ 4 / 6 /2022 الساعة 11.00 في جبانة بلدة تمنين التحتا – البقاع.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف التالية:

- العقيد محمد فصاعي: 725009 /81.

- زوجها المعاون اول المتقاعد جميل الخطيب: 412202 /71.