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Published by lebarmy2 on سبت, 06/04/2022 - 11:16
توفيت الحاجة زهرة الخطيب والدة زوجة العقيد محمد فصاعي من المركز العالي للرياضة العسكرية.
توفيت الحاجة زهرة الخطيب والدة زوجة العقيد محمد فصاعي من المركز العالي للرياضة العسكرية.
يقام المأتم بتاريخ 4 / 6 /2022 الساعة 11.00 في جبانة بلدة تمنين التحتا – البقاع.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف التالية:
- العقيد محمد فصاعي: 725009 /81.
- زوجها المعاون اول المتقاعد جميل الخطيب: 412202 /71.
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Date:
الجمعة, يونيو 3, 2022