Published by lebarmy2 on سبت, 06/04/2022 - 11:16

توفيت الحاجة زهرة الخطيب والدة زوجة العقيد محمد فصاعي من المركز العالي للرياضة العسكرية.
يقام المأتم بتاريخ 4 / 6 /2022 الساعة 11.00 في جبانة بلدة تمنين التحتا – البقاع.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف التالية:
- العقيد محمد فصاعي: 725009 /81.
- زوجها المعاون اول المتقاعد جميل الخطيب: 412202 /71.

Ar
Date: 
الجمعة, يونيو 3, 2022