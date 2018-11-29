توفيت السيدة سعاد الخليل والدة زوجة العقيد مصباح خليل من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 29 / 11 / 2018 الساعة 15.00 في جبانة الشياح - حي الجامع.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 30 / 11 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في حسينية الشياح - حي الجامع وبتاريخ 1 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - خلف المديرية العامة لأمن الدولة.