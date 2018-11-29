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Published by lebarmy3 on خميس, 11/29/2018 - 21:07
توفيت السيدة سعاد الخليل والدة زوجة العقيد مصباح خليل من مديرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ 29 / 11 / 2018 الساعة 15.00 في جبانة الشياح - حي الجامع.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 30 / 11 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في حسينية الشياح - حي الجامع وبتاريخ 1 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - خلف المديرية العامة لأمن الدولة.
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Date:
الخميس, نوفمبر 29, 2018