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Published by lebarmy3 on سبت, 11/26/2022 - 20:25
توفيت السيدة إلهام جرجس مسلّم والدة زوجة العقيد ميشال عبدو من منطقة جبل لبنان.
توفيت السيدة إلهام جرجس مسلّم والدة زوجة العقيد ميشال عبدو من منطقة جبل لبنان.
يقام المأتم بتاريخ 27 / 11 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار جرجس - مجد المعوش - الشوف.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 4 / 12 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 76/565648.
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Date:
السبت, نوفمبر 26, 2022