توفيت السيدة إلهام جرجس مسلّم والدة زوجة العقيد ميشال عبدو من منطقة جبل لبنان.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 11 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار جرجس - مجد المعوش - الشوف.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 4 / 12 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 76/565648.