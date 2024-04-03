توفيت السيدة ماري نجيب جريج والدة زوجة العقيد نزار غصن من اللواء اللوجستي.

يقام المأتم بتاريخ 5 / 3 / 2024 الساعة 15,30 في كنيسة سيدة الإنتقال – القبيات – الضهر.

تقبل التعازي بتاريخ 5 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 9,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ، أو عبر الإتصال بالعقيد نزار غصن على رقم الهاتف : 267556/ 03 .