توفيت السيدة سميرة حبيب بو صنايع والدة زوجة العقيد ياسر النعامي من منطقة جبل لبنان.

يقام المأتم بتاريخ 25 / 1 /2023 الساعة 15.00 في كنيسة مار الياس الحي – الدامور.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 26 / 1 /2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار انطونيوس الكبير – جديدة المتن. أو عبر الإتصال بالعقيد ياسر النعامي على رقم الهاتف: 111133 /76.