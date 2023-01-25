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Published by lebarmy2 on أربعاء, 01/25/2023 - 15:19
توفيت السيدة سميرة حبيب بو صنايع والدة زوجة العقيد ياسر النعامي من منطقة جبل لبنان.
توفيت السيدة سميرة حبيب بو صنايع والدة زوجة العقيد ياسر النعامي من منطقة جبل لبنان.
يقام المأتم بتاريخ 25 / 1 /2023 الساعة 15.00 في كنيسة مار الياس الحي – الدامور.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 26 / 1 /2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار انطونيوس الكبير – جديدة المتن. أو عبر الإتصال بالعقيد ياسر النعامي على رقم الهاتف: 111133 /76.
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Date:
الأربعاء, يناير 25, 2023