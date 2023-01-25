Published by lebarmy2 on أربعاء, 01/25/2023 - 15:19

توفيت السيدة سميرة حبيب بو صنايع والدة زوجة العقيد ياسر النعامي من منطقة جبل لبنان.
يقام المأتم بتاريخ 25 / 1 /2023 الساعة 15.00 في كنيسة مار الياس الحي – الدامور.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 26 / 1 /2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار انطونيوس الكبير – جديدة المتن. أو عبر الإتصال بالعقيد ياسر النعامي على رقم الهاتف: 111133 /76.

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Date: 
الأربعاء, يناير 25, 2023