توفيت السيدة يمنى سعيد أنطون والدة السيدة جانيت زيدان زوجة العماد رودولف هيكل قائد الجيش.
يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/١/٨ الساعة ١٥,٠٠ في كنيسة مار الياس الكبرى - انطلياس، وتوارى الثرى في مدافن العائلة - البوشرية.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/١/٩ ابتداءً من الساعة ١٣,٠٠ ولغاية الساعة ١٨,٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
الأربعاء, يناير 7, 2026