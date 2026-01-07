Published by lebarmy5 on أربعاء, 01/07/2026 - 15:17

توفيت السيدة يمنى سعيد أنطون والدة السيدة جانيت زيدان زوجة العماد رودولف هيكل قائد الجيش.
يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/١/٨ الساعة ١٥,٠٠ في كنيسة مار الياس الكبرى - انطلياس، وتوارى الثرى في مدافن العائلة - البوشرية.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/١/٩ ابتداءً من الساعة ١٣,٠٠ ولغاية الساعة ١٨,٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.

الأربعاء, يناير 7, 2026