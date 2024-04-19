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Published by lebarmy4 on جمعة, 04/19/2024 - 14:01
توفيت السيدة نوال خليل الحوري حمصي والدة زوجة العميد أحمد البيتموني من منطقة بيروت مفصول إلى جهاز أمن المطار.
توفيت السيدة نوال خليل الحوري حمصي والدة زوجة العميد أحمد البيتموني من منطقة بيروت مفصول إلى جهاز أمن المطار.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٩ الساعة ١٣:٠٠ في مدافن الحرج الجديدة.
تقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ١٩:٠٠ في منزل الفقيدة الكائن في منطقة حمد – شارع البحصلي – مقابل بيت فارس – بناية التنير – الطابق الثامن، وبتاريخي ٢٠ و٢٠٢٤/٤/٢١ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في قاعة فندق RADISSON BLU سنتر DUNES – الطابق الأول، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٧٠٦٥٥.
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Date:
الجمعة, أبريل 19, 2024