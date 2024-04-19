توفيت السيدة نوال خليل الحوري حمصي والدة زوجة العميد أحمد البيتموني من منطقة بيروت مفصول إلى جهاز أمن المطار.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٩ الساعة ١٣:٠٠ في مدافن الحرج الجديدة.

تقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ١٩:٠٠ في منزل الفقيدة الكائن في منطقة حمد – شارع البحصلي – مقابل بيت فارس – بناية التنير – الطابق الثامن، وبتاريخي ٢٠ و٢٠٢٤/٤/٢١ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في قاعة فندق RADISSON BLU سنتر DUNES – الطابق الأول، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٧٠٦٥٥.