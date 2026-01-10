توفيت الشيخة نعيمة الحلواني والدة زوجة العميد أريج قرضاب من ضباط المديرية العامة لأمن الدولة ووالدة كل من المقدم الركن عائد أبو علي من القوات الجوية والرائد ريهام أبو علي من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/١/١١ الساعة ۱۱.۰۰ في بلدة مرستي - الشوف.

تُقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٢ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ في دار البلدة المذكورة، ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٤ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ۱٧.٠٠ في دار طائفة الموحّدين الدروز - فردان، أو عبر الاتصال بالضباط أصحاب العلاقة على أرقام الهواتف الآتية:

-العميد أريج قرضاب: ٧١/٩٢٤٦٣٠.

-المقدم الركن عائد أبو علي: ٠٣/٠٤٤٨٥٤.

-الرائد ريهام أبو علي: ٧٠/٣٣٢٢٦٥.