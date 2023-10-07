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Published by lebarmy2 on اثنين, 07/10/2023 - 13:27
توفيت السيدة تمام يوسف عبود والدة زوجة العميد الإداري المتقاعد الياس نصر 830270 من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة تمام يوسف عبود والدة زوجة العميد الإداري المتقاعد الياس نصر 830270 من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ 5 / 7 /2023 الساعة 13.00 في كنيسة سيدة النجاة – بصاليم.
تقبل التعازي بتاريخ 5 / 7 /2023 قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 13.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار الياس الصباح – جزين، وبتاريخ 6 / 7 /2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة النجاة – بصاليم، أو عبر الإتصال بالعميد الإداري المتقاعد الياس نصر على رقم الهاتف: 875267 /03.
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Date:
الثلاثاء, يوليو 4, 2023