توفيت السيدة تمام يوسف عبود والدة زوجة العميد الإداري المتقاعد الياس نصر 830270 من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ 5 / 7 /2023 الساعة 13.00 في كنيسة سيدة النجاة – بصاليم.

تقبل التعازي بتاريخ 5 / 7 /2023 قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 13.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار الياس الصباح – جزين، وبتاريخ 6 / 7 /2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة النجاة – بصاليم، أو عبر الإتصال بالعميد الإداري المتقاعد الياس نصر على رقم الهاتف: 875267 /03.