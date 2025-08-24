Published by lebarmy3 on أحد, 08/24/2025 - 22:25

توفيت السيدة جاكلين عبود ابو ناهض والدة زوجة العميد الإداري المتقاعد انطوان الحاج (۸۳۰۲۷۱) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٥ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة القناية - صيدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ ولغاية الساعة ۱۸:۰۰ في الكنيسة المذكورة أعلاه ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٦ إبتداءً من الساعة ١٤:٠٠ ولغاية الساعة ۱۹:۰۰ في كنيسة مار شربل - الفنار.

الأحد, أغسطس 24, 2025