- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy3 on أحد, 08/24/2025 - 22:25
توفيت السيدة جاكلين عبود ابو ناهض والدة زوجة العميد الإداري المتقاعد انطوان الحاج (۸۳۰۲۷۱) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة جاكلين عبود ابو ناهض والدة زوجة العميد الإداري المتقاعد انطوان الحاج (۸۳۰۲۷۱) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٥ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة القناية - صيدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ ولغاية الساعة ۱۸:۰۰ في الكنيسة المذكورة أعلاه ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٦ إبتداءً من الساعة ١٤:٠٠ ولغاية الساعة ۱۹:۰۰ في كنيسة مار شربل - الفنار.
Ar
Date:
الأحد, أغسطس 24, 2025