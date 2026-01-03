توفيت الحاجة اكتمال كمال الخطيب والدة زوجة العميد الإداري المتقاعد حسن الخطيب (۸۹٠٠٣٦) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/١/٣ عقب صلاة الظهر في جبانة برجا.

تُقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيدة الكائن في برجا - حي الزاروت - بناية العميد حسن الخطيب، وبعده ويومي الأحد والإثنين بتاريخي ٤ و٢٠٢٦/١/٥ للرجال والنساء في منزل ولديها محمود وشكري سعد الكائن في برجا - حي الروس، أو عبر الاتصال بالعميد الإداري المتقاعد حسن الخطيب على رقم الهاتف: ٠٣/٠٠٨٦٠٠.

تُقام ذكرى الثالث يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/١/٥ في قاعة الشيخ أحمد الزعرت - مسجد حي الديماس.