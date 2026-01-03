- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy3 on سبت, 01/03/2026 - 10:52
توفيت الحاجة اكتمال كمال الخطيب والدة زوجة العميد الإداري المتقاعد حسن الخطيب (۸۹٠٠٣٦) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة اكتمال كمال الخطيب والدة زوجة العميد الإداري المتقاعد حسن الخطيب (۸۹٠٠٣٦) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/١/٣ عقب صلاة الظهر في جبانة برجا.
تُقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيدة الكائن في برجا - حي الزاروت - بناية العميد حسن الخطيب، وبعده ويومي الأحد والإثنين بتاريخي ٤ و٢٠٢٦/١/٥ للرجال والنساء في منزل ولديها محمود وشكري سعد الكائن في برجا - حي الروس، أو عبر الاتصال بالعميد الإداري المتقاعد حسن الخطيب على رقم الهاتف: ٠٣/٠٠٨٦٠٠.
تُقام ذكرى الثالث يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/١/٥ في قاعة الشيخ أحمد الزعرت - مسجد حي الديماس.
Ar
Date:
السبت, يناير 3, 2026