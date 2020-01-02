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Published by lebarmy3 on سبت, 02/01/2020 - 13:42
توفيت السيدة جولي جبرايل والدة زوجة العميد الإداري المتقاعد فكتور شقير من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة جولي جبرايل والدة زوجة العميد الإداري المتقاعد فكتور شقير من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 1 /2 /2020 الساعة 15.00 في كنيسة السيدة الكبرى- بيت شباب.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 2 /2 /2020 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة اعلاه.
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Date:
الجمعة, يناير 31, 2020