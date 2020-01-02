توفيت السيدة جولي جبرايل والدة زوجة العميد الإداري المتقاعد فكتور شقير من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 1 /2 /2020 الساعة 15.00 في كنيسة السيدة الكبرى- بيت شباب.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 2 /2 /2020 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة اعلاه.