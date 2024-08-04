Published by lebarmy3 on اثنين, 04/08/2024 - 00:00

توفيت السيدة عايده الحاج قزعون والدة زوجة العميد الإداري سيمون أبو ديوان من مديرية التأليل.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٨ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار أنطونيوس الكبير للروم الملكيين الكاثوليك العكاوي - الأشرفية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٩ ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الإداري سيمون أبو ديوان على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٦٦٢٧٨.

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Date: 
الاثنين, أبريل 8, 2024