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Published by lebarmy3 on اثنين, 04/08/2024 - 00:00
توفيت السيدة عايده الحاج قزعون والدة زوجة العميد الإداري سيمون أبو ديوان من مديرية التأليل.
توفيت السيدة عايده الحاج قزعون والدة زوجة العميد الإداري سيمون أبو ديوان من مديرية التأليل.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٨ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار أنطونيوس الكبير للروم الملكيين الكاثوليك العكاوي - الأشرفية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٩ ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الإداري سيمون أبو ديوان على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٦٦٢٧٨.
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Date:
الاثنين, أبريل 8, 2024