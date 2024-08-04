توفيت السيدة عايده الحاج قزعون والدة زوجة العميد الإداري سيمون أبو ديوان من مديرية التأليل.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٨ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار أنطونيوس الكبير للروم الملكيين الكاثوليك العكاوي - الأشرفية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٩ ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الإداري سيمون أبو ديوان على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٦٦٢٧٨.