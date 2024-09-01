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Published by lebarmy12 on ثلاثاء, 01/09/2024 - 18:07
توفيت السيدة نزيهة الخوري والدة زوجة العميد الإداري غسان سليم من الطبابة العسكرية.
توفيت السيدة نزيهة الخوري والدة زوجة العميد الإداري غسان سليم من الطبابة العسكرية.
يقام المأتم بتاريخ 10 / 1 / 2024 الساعة 14,00 في كنيسة القديسين قسطنطين وهيلانه للروم الملكيين الكاثوليك - البولسية جونيه قرب البريد.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، وبتاريخ 11 / 1 / 2024 ابتداء من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخليوي: 03/809410.
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Date:
الثلاثاء, يناير 9, 2024