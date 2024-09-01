توفيت السيدة نزيهة الخوري والدة زوجة العميد الإداري غسان سليم من الطبابة العسكرية.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 1 / 2024 الساعة 14,00 في كنيسة القديسين قسطنطين وهيلانه للروم الملكيين الكاثوليك - البولسية جونيه قرب البريد.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، وبتاريخ 11 / 1 / 2024 ابتداء من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخليوي: 03/809410.