توفيت السيدة أمال أبو سرحال والدة زوجة العميد الركن أندريه نادر من أركان الجيش للعديد - مديرية الأفراد.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٧ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار الياس الحي - الدامور.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن أندريه نادر على رقم الهاتف الخلوي: ٧٩/١٧٢٦٧٤.