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Published by lebarmy4 on خميس, 12/26/2024 - 17:13
توفيت السيدة أمال أبو سرحال والدة زوجة العميد الركن أندريه نادر من أركان الجيش للعديد - مديرية الأفراد.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٧ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار الياس الحي - الدامور.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن أندريه نادر على رقم الهاتف الخلوي: ٧٩/١٧٢٦٧٤.
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Date:
الخميس, ديسمبر 26, 2024