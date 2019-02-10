توفيت السيدة جندارك ادولف عواد والدة زوجة العميد الركن الاداري المتقاعد بيار يونس من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 1 / 10 / 2019 الساعة 16.00 في كنيسة مار يوسف – حوش الأمراء – زحلة .

تقبل التعازي قبل الدفن و بعده بتاريخ 1 / 10 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار يوسف – حوش الأمراء – زحلة و بتاريخ 2 / 10 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 و لغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار شربل – أدونيس .