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Published by Anonymous on أربعاء, 10/02/2019 - 13:57
توفيت السيدة جندارك ادولف عواد والدة زوجة العميد الركن الاداري المتقاعد بيار يونس من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة جندارك ادولف عواد والدة زوجة العميد الركن الاداري المتقاعد بيار يونس من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 1 / 10 / 2019 الساعة 16.00 في كنيسة مار يوسف – حوش الأمراء – زحلة .
تقبل التعازي قبل الدفن و بعده بتاريخ 1 / 10 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار يوسف – حوش الأمراء – زحلة و بتاريخ 2 / 10 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 و لغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار شربل – أدونيس .
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Date:
الاثنين, سبتمبر 30, 2019