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Published by lebarmy4 on جمعة, 08/11/2023 - 07:44
توفيت السيدة لودي رشيد ابو شاهين والدة زوجة العميد الركن الاداري المتقاعد جورج الاسمر ( 830264) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة لودي رشيد ابو شاهين والدة زوجة العميد الركن الاداري المتقاعد جورج الاسمر ( 830264) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 11 / 8 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة السيدة – الحدث.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 337468 / 70 .
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Date:
الخميس, أغسطس 10, 2023