توفيت السيدة لودي رشيد ابو شاهين والدة زوجة العميد الركن الاداري المتقاعد جورج الاسمر ( 830264) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 11 / 8 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة السيدة – الحدث.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 337468 / 70 .