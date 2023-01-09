Published by lebarmy10 on جمعة, 09/01/2023 - 07:56

توفيت الحاجة فاطمة نور الدين والدة زوجة العميد الركن الاداري المتقاعد فؤاد حاج علي(770057) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 1 / 9 / 2023 الساعة 13.00 في جبانة بلدة خربة سلم – الجنوب.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ 2 / 9 / 2023 في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة، وبتاريخ 3 / 9 / 2023 ابتداءً من الساعة 10.30 للرجال والنساء في حسينية خربة سلم، وبتاريخ 6 / 9 / 2023 للرجال والنساء ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – قرب أمن الدولة، أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:070587 /70.

 

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Date: 
الخميس, أغسطس 31, 2023