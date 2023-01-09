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Published by lebarmy10 on جمعة, 09/01/2023 - 07:56
توفيت الحاجة فاطمة نور الدين والدة زوجة العميد الركن الاداري المتقاعد فؤاد حاج علي(770057) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة فاطمة نور الدين والدة زوجة العميد الركن الاداري المتقاعد فؤاد حاج علي(770057) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 1 / 9 / 2023 الساعة 13.00 في جبانة بلدة خربة سلم – الجنوب.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ 2 / 9 / 2023 في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة، وبتاريخ 3 / 9 / 2023 ابتداءً من الساعة 10.30 للرجال والنساء في حسينية خربة سلم، وبتاريخ 6 / 9 / 2023 للرجال والنساء ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – قرب أمن الدولة، أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:070587 /70.
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Date:
الخميس, أغسطس 31, 2023