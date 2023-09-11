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Published by lebarmy4 on خميس, 11/09/2023 - 16:50
توفيت الحاجة فاطمة ابراهيم محمود العبدالله والدة زوجة العميد الركن الاداري جميل كوسا من جهاز اسكان العسكريين المتطوعين.
توفيت الحاجة فاطمة ابراهيم محمود العبدالله والدة زوجة العميد الركن الاداري جميل كوسا من جهاز اسكان العسكريين المتطوعين.
يقام المأتم بتاريخ 9 / 11 / 2023 الساعة 14.00 في روضة الشهيدين – الغبيري.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 10 و 11 / 11 / 2023 بعد الظهر في منزل ابنها الحاج حسين العبدالله الكائن في بعبدا – تلة الريس بناية العبدالله قرب المعهد الوطني للادارة، وبتاريخ 13 / 11 / 2023 ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في جمعية التخصص والتوجيه العلمي قرب المديرية العامة لأمن الدولة – الجناح.
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Date:
الخميس, نوفمبر 9, 2023