توفيت الحاجة فاطمة ابراهيم محمود العبدالله والدة زوجة العميد الركن الاداري جميل كوسا من جهاز اسكان العسكريين المتطوعين.

يقام المأتم بتاريخ 9 / 11 / 2023 الساعة 14.00 في روضة الشهيدين – الغبيري.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 10 و 11 / 11 / 2023 بعد الظهر في منزل ابنها الحاج حسين العبدالله الكائن في بعبدا – تلة الريس بناية العبدالله قرب المعهد الوطني للادارة، وبتاريخ 13 / 11 / 2023 ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في جمعية التخصص والتوجيه العلمي قرب المديرية العامة لأمن الدولة – الجناح.