توفيت السيدة سميرة نجم والدة زوجة العميد الركن البحري المتقاعد نقولا جبرايل الرعيدي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 9 / 2 / 2022 الساعة 13.00 في كنيسة مار جرجس الرعائية – الدكوانة.

تقبل التعازي بتاريخ 10 / 2 / 2022 إبتداءَ من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف 445689 /70.