Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 02/08/2022 - 16:37

توفيت السيدة سميرة نجم والدة زوجة العميد الركن البحري المتقاعد نقولا جبرايل الرعيدي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 9 / 2 / 2022 الساعة 13.00 في كنيسة مار جرجس الرعائية – الدكوانة.
تقبل التعازي بتاريخ 10 / 2 / 2022 إبتداءَ من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف 445689 /70.

 

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Date: 
الثلاثاء, فبراير 8, 2022