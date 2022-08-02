- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 02/08/2022 - 16:37
توفيت السيدة سميرة نجم والدة زوجة العميد الركن البحري المتقاعد نقولا جبرايل الرعيدي من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة سميرة نجم والدة زوجة العميد الركن البحري المتقاعد نقولا جبرايل الرعيدي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 9 / 2 / 2022 الساعة 13.00 في كنيسة مار جرجس الرعائية – الدكوانة.
تقبل التعازي بتاريخ 10 / 2 / 2022 إبتداءَ من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف 445689 /70.
Ar
Date:
الثلاثاء, فبراير 8, 2022