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Published by lebarmy10 on سبت, 03/23/2024 - 20:03
توفيت السيدة سهام بو ماضي – غسطين أبي ناصيف والدة زوجة العميد الركن الطيار المتقاعد زياد هيكل (٨٦٠٤٠٩) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة سهام بو ماضي – غسطين أبي ناصيف والدة زوجة العميد الركن الطيار المتقاعد زياد هيكل (٨٦٠٤٠٩) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٥ الساعة ١٤:٠٠ في كنيسة سيدة الحدت.
تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٤ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٥ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن الطيار المتقاعد زياد هيكل على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٤٤٠٤٤٨.
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Date:
السبت, مارس 23, 2024