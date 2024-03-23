توفيت السيدة سهام بو ماضي – غسطين أبي ناصيف والدة زوجة العميد الركن الطيار المتقاعد زياد هيكل (٨٦٠٤٠٩) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٥ الساعة ١٤:٠٠ في كنيسة سيدة الحدت.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٤ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٥ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن الطيار المتقاعد زياد هيكل على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٤٤٠٤٤٨.