توفيت السيدة ليلى واكيم والدة زوجة العميد الركن الطيار برنار خشان من القوات الجوية.

يقام المأتم بتاريخ 1 / 12 /2023 الساعة 15.30 في كنيسة مار سابا – كفرحي – البترون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 2 / 12 /2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون رعية مار سابا – كفرحي.