- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on جمعة, 12/01/2023 - 10:35
توفيت السيدة ليلى واكيم والدة زوجة العميد الركن الطيار برنار خشان من القوات الجوية.
توفيت السيدة ليلى واكيم والدة زوجة العميد الركن الطيار برنار خشان من القوات الجوية.
يقام المأتم بتاريخ 1 / 12 /2023 الساعة 15.30 في كنيسة مار سابا – كفرحي – البترون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 2 / 12 /2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون رعية مار سابا – كفرحي.
Ar
Date:
الجمعة, ديسمبر 1, 2023