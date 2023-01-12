Published by lebarmy2 on جمعة, 12/01/2023 - 10:35

توفيت السيدة ليلى واكيم والدة زوجة العميد الركن الطيار برنار خشان من القوات الجوية.
يقام المأتم بتاريخ 1 / 12 /2023 الساعة 15.30 في كنيسة مار سابا – كفرحي – البترون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 2 / 12 /2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون رعية مار سابا – كفرحي.

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Date: 
الجمعة, ديسمبر 1, 2023