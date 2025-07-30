توفيت السيدة ضحى لبكي والدة زوجة العميد الركن القيم المتقاعد لويس حنا ( ٧٥٠٠٦٠) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٣١ الساعة ١٦,٠٠ في كنيسة مار انطونيوس البدواني - بعبدات.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الجمعة والسبت بتاريخي ۱ و ۲۰۲٥/۸/۲ ابتداءً من الساعة ۱۱,۰۰ ولغاية الساعة ١٨,٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن القيم المتقاعد لويس حنا على رقم الهاتف: ٧٦/٧٠٩٧٩٠.