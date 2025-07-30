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Published by lebarmy2 on أربعاء, 07/30/2025 - 22:09
توفيت السيدة ضحى لبكي والدة زوجة العميد الركن القيم المتقاعد لويس حنا ( ٧٥٠٠٦٠) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة ضحى لبكي والدة زوجة العميد الركن القيم المتقاعد لويس حنا ( ٧٥٠٠٦٠) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٣١ الساعة ١٦,٠٠ في كنيسة مار انطونيوس البدواني - بعبدات.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الجمعة والسبت بتاريخي ۱ و ۲۰۲٥/۸/۲ ابتداءً من الساعة ۱۱,۰۰ ولغاية الساعة ١٨,٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن القيم المتقاعد لويس حنا على رقم الهاتف: ٧٦/٧٠٩٧٩٠.
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Date:
الأربعاء, يوليو 30, 2025