توفيت السيدة إلهام الصوفي والدة زوجة العميد الركن المتقاعد أحمد عثمان (۸۰۰۰٤٠) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٤ بعد صلاة الظهر في مقبرة باب الرمل - طرابلس.

تُقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيدة الكائن في طرابلس - شارع نقابة الأطباء - بناية غلاييني - الطابق الثاني ويومَي الخميس والجمعة بتاريخي ٥ و۲۰۲٦/٢/٦ للرجال والنساء ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ١٧.٠٠ في مسجد الرحمن ـ الضم والفرز - طرابلس، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد أحمد عثمان على رقم الهاتف: ٠٣/٤٢٤٤٩٤.