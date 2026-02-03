Published by lebarmy5 on ثلاثاء, 02/03/2026 - 21:43

توفيت السيدة إلهام الصوفي والدة زوجة العميد الركن المتقاعد أحمد عثمان (۸۰۰۰٤٠) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم  يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٤ بعد صلاة الظهر في مقبرة باب الرمل - طرابلس.
تُقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيدة الكائن في طرابلس - شارع نقابة الأطباء - بناية غلاييني - الطابق الثاني ويومَي الخميس والجمعة بتاريخي ٥ و۲۰۲٦/٢/٦ للرجال والنساء ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ١٧.٠٠ في مسجد الرحمن ـ الضم والفرز - طرابلس، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد أحمد عثمان على رقم الهاتف: ٠٣/٤٢٤٤٩٤.

