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Published by lebarmy3 on ثلاثاء, 06/06/2023 - 07:35
توفيت السيدة إملي غندور الاشقر والدة زوجة العميد الركن المتقاعد الياس ابو جوده (820031) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة إملي غندور الاشقر والدة زوجة العميد الركن المتقاعد الياس ابو جوده (820031) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 6 / 6 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة مار مارون الرعائية - جزين.
تقبل التعازي بتاريخ 6 / 6 / 2023 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة اعلاه، وبتاريخ 7 / 6 / 2023 ابتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الرابطة الإجتماعية - مار تقلا - بقنايا قرب دير الصليب، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد الياس ابو جوده على رقم الهاتف:03/964441.
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Date:
الاثنين, يونيو 5, 2023