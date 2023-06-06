توفيت السيدة إملي غندور الاشقر والدة زوجة العميد الركن المتقاعد الياس ابو جوده (820031) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 6 / 6 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة مار مارون الرعائية - جزين.

تقبل التعازي بتاريخ 6 / 6 / 2023 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة اعلاه، وبتاريخ 7 / 6 / 2023 ابتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الرابطة الإجتماعية - مار تقلا - بقنايا قرب دير الصليب، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد الياس ابو جوده على رقم الهاتف:03/964441.