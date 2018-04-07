توفيت والدة زوجة العميد الركن المتقاعد ايلي جرجس من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 3 / 7 / 2018 الساعة 17.30 في كنيسة مار سركيس وباخوس رشدبين – الكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 4 / 7 / 2018 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 20.00 في صالة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 5 / 7 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالة كنيسة الرسل السبتية المتن الشمالي. (رقم هاتف العميد الركن المتقاعد ايلي جرجس 373754 /71).