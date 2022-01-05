توفيت السيدة وداد محمود مراد رضوان والدة زوجة العميد الركن المتقاعد بسام ابو المنى من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 1 / 5 / 2022 الساعة 12.00 في قاعة رابطة سيدات شويفات – طريق صيدا القديمة.

تقبل التعازي بتاريخي 2و3 / 5 / 2022 إبتداءً من الساعة 17.00 و لغاية الساعة 19.00 في قاعة الرابطة المذكورة أعلاه ، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:654639 /03.