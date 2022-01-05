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Published by lebarmy10 on أحد, 05/01/2022 - 07:43
توفيت السيدة وداد محمود مراد رضوان والدة زوجة العميد الركن المتقاعد بسام ابو المنى من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة وداد محمود مراد رضوان والدة زوجة العميد الركن المتقاعد بسام ابو المنى من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 1 / 5 / 2022 الساعة 12.00 في قاعة رابطة سيدات شويفات – طريق صيدا القديمة.
تقبل التعازي بتاريخي 2و3 / 5 / 2022 إبتداءً من الساعة 17.00 و لغاية الساعة 19.00 في قاعة الرابطة المذكورة أعلاه ، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:654639 /03.
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Date:
السبت, أبريل 30, 2022