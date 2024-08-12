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Published by lebarmy3 on اثنين, 08/12/2024 - 08:10
توفيت السيدة نديمة يوسف نقولا والدة زوجة العميد الركن المتقاعد بسام الحمصي (۸۰۰۰۲۹) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٢ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار سمعان العامودي - بيت ملات - عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ۲۰۲٤/۸/۱۳ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في كنيسة مار شربل - أدونيس - ذوق مصبح، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٥٨٤٢٥.
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Date:
الاثنين, أغسطس 12, 2024