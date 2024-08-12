توفيت السيدة نديمة يوسف نقولا والدة زوجة العميد الركن المتقاعد بسام الحمصي (۸۰۰۰۲۹) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٢ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار سمعان العامودي - بيت ملات - عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ۲۰۲٤/۸/۱۳ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في كنيسة مار شربل - أدونيس - ذوق مصبح، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٥٨٤٢٥.