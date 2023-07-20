توفيت السيدة جميلة الخولي والدة زوجة العميد الركن المتقاعد توفيق زغيب من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 21 / 7 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة الصليب – شدرا – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة، وبتاريخ 25 / 7 / 2023 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة الوردية – ذوق مصبح، أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:460059/ 03.