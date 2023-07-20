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Published by lebarmy10 on جمعة, 07/21/2023 - 08:02
توفيت السيدة جميلة الخولي والدة زوجة العميد الركن المتقاعد توفيق زغيب من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة جميلة الخولي والدة زوجة العميد الركن المتقاعد توفيق زغيب من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 21 / 7 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة الصليب – شدرا – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة، وبتاريخ 25 / 7 / 2023 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة الوردية – ذوق مصبح، أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:460059/ 03.
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Date:
الخميس, يوليو 20, 2023