توفيت السيدة أميرة الحصري والدة زوجة العميد الركن المتقاعد جان الحلو من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 4 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة مار زخيا – عمشيت.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 23 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 243618 / 03.