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Published by lebarmy4 on ثلاثاء, 04/25/2023 - 12:32
توفيت السيدة أميرة الحصري والدة زوجة العميد الركن المتقاعد جان الحلو من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة أميرة الحصري والدة زوجة العميد الركن المتقاعد جان الحلو من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 4 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة مار زخيا – عمشيت.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 23 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 243618 / 03.
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Date:
الجمعة, أبريل 21, 2023