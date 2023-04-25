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Published by lebarmy13 on ثلاثاء, 04/25/2023 - 14:05
توفيت السيدة نازك عنصرة والدة زوجة العميد الركن المتقاعد جوزاف الغريب من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 25 / 4 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة القديس أندراوس الرسول للروم الأرثوذوكس – عيتا الفخار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ، وبتاريخ 29 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل للروم الأرثوذكس – انطلياس – حارة الغوارنة، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف : 152021 / 79.
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Date:
الثلاثاء, أبريل 25, 2023