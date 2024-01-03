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Published by lebarmy3 on جمعة, 03/01/2024 - 20:36
توفيت السيدة ميراند وديع فتوش والدة زوجة العميد الركن المتقاعد جوزف عيد (860013) من ضبّاط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة ميراند وديع فتوش والدة زوجة العميد الركن المتقاعد جوزف عيد (860013) من ضبّاط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ 3 / 3 / 2024 الساعة 15.00 في كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس - بشامون وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 4 / 3 / 2024 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس - جديدة المتن.
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Date:
الجمعة, مارس 1, 2024