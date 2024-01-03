توفيت السيدة ميراند وديع فتوش والدة زوجة العميد الركن المتقاعد جوزف عيد (860013) من ضبّاط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ 3 / 3 / 2024 الساعة 15.00 في كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس - بشامون وتوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 4 / 3 / 2024 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس - جديدة المتن.