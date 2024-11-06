توفيت السيدة وداد سعيد القرطباوي والدة العميد الإداري المتقاعد أنطوان الحلو من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ووالدة زوجة العميد الركن المتقاعد جوزيف النحاس (٨٦٠٢٩٥) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١١ الساعة ١٤:٠٠ في كنيسة سانت ريتا – حرش ثابت.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/۱۲ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بـ:

- العميد الإداري المتقاعد أنطوان الحلو: ٠٣/٢٣٢٠٤٤.

- العميد الركن المتقاعد جوزيف النحاس: ٠٣/٣٩٦٤١٠.