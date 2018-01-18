توفيت السيدة جوليت عواد والدة زوجة العميد الركن المتقاعد حبيب ابو رجيلي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 1 /2018 الساعة 12.00 في كنيسة مار جرجس – الشياح وتوارى الثرى في مسقط رأسها في بكاسين قضاء جزين.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 وبتاريخ 20 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه. (رقم هاتف العميد الركن المتقاعد حبيب ابو رجيلي 827145 /03).