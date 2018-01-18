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Published by lebarmy2 on خميس, 01/18/2018 - 19:18
توفيت السيدة جوليت عواد والدة زوجة العميد الركن المتقاعد حبيب ابو رجيلي من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة جوليت عواد والدة زوجة العميد الركن المتقاعد حبيب ابو رجيلي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 19 / 1 /2018 الساعة 12.00 في كنيسة مار جرجس – الشياح وتوارى الثرى في مسقط رأسها في بكاسين قضاء جزين.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 وبتاريخ 20 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه. (رقم هاتف العميد الركن المتقاعد حبيب ابو رجيلي 827145 /03).
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Date:
الخميس, يناير 18, 2018