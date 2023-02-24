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Published by lebarmy13 on جمعة, 02/24/2023 - 18:08
توفيت السيدة عدلات فضل الخليل والدة زوجة العميد الركن المتقاعد حسن كريم من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 25 / 2 / 2023 الساعة 13.00 في جبانة الشياح.
تقبل التعازي بتواريخ 24،25 و 26 / 2 / 2023 في منزل زوجها المرحوم محمد علي سليم الكائن في ساحة الغبيري مقابل الجامع ، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية :
- العميد الركن المتقاعد حسنت كريم : 283434 / 03.
- الأستاذة رولا سليم زوجة العميد الركن المتقاعد حسن كريم : 681233 / 03.
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Date:
الجمعة, فبراير 24, 2023