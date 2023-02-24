توفيت السيدة عدلات فضل الخليل والدة زوجة العميد الركن المتقاعد حسن كريم من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 25 / 2 / 2023 الساعة 13.00 في جبانة الشياح.

تقبل التعازي بتواريخ 24،25 و 26 / 2 / 2023 في منزل زوجها المرحوم محمد علي سليم الكائن في ساحة الغبيري مقابل الجامع ، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية :