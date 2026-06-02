توفيت الحاجة درية محمد عادل أورفلي والدة زوجة العميد الركن المتقاعد خضر الصيداني (٧٤٠٠٤٤) من ضباط الجيش اللبناني.

أُقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٢ بعد صلاة العصر في مسجد الخاشقجي - بيروت، وووريت الثرى في جبانة الشهداء - بيروت.

تُقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيدة الكائن في منطقة بربور (الشارع العام - بناية الفردوس - الطابق العاشر) ويومي الأربعاء والخميس بتاريخي ٣ و٢٠٢٦/٦/٤ ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في قاعة شهاب غاردن - الوردية - الحمراء، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٦٢٥٨٤٩.