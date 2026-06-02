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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 06/02/2026 - 16:19
توفيت الحاجة درية محمد عادل أورفلي والدة زوجة العميد الركن المتقاعد خضر الصيداني (٧٤٠٠٤٤) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة درية محمد عادل أورفلي والدة زوجة العميد الركن المتقاعد خضر الصيداني (٧٤٠٠٤٤) من ضباط الجيش اللبناني.
أُقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٢ بعد صلاة العصر في مسجد الخاشقجي - بيروت، وووريت الثرى في جبانة الشهداء - بيروت.
تُقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيدة الكائن في منطقة بربور (الشارع العام - بناية الفردوس - الطابق العاشر) ويومي الأربعاء والخميس بتاريخي ٣ و٢٠٢٦/٦/٤ ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في قاعة شهاب غاردن - الوردية - الحمراء، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٦٢٥٨٤٩.
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Date:
الثلاثاء, يونيو 2, 2026