Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 06/02/2026 - 16:19

توفيت الحاجة درية محمد عادل أورفلي والدة زوجة العميد الركن المتقاعد خضر الصيداني (٧٤٠٠٤٤) من ضباط الجيش اللبناني.
أُقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٢ بعد صلاة العصر في مسجد الخاشقجي - بيروت، وووريت الثرى في جبانة الشهداء - بيروت.
تُقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيدة الكائن في منطقة بربور (الشارع العام - بناية الفردوس - الطابق العاشر) ويومي الأربعاء والخميس بتاريخي ٣ و٢٠٢٦/٦/٤ ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في قاعة شهاب غاردن - الوردية - الحمراء، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٦٢٥٨٤٩.

Ar
Date: 
الثلاثاء, يونيو 2, 2026